В России подтвердились 3 774 новых случая коронавируса

9 июн. 11:24

За минувшие сутки в России выявили 3 646 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 226, в Санкт-Петербурге - 212, в Подмосковье - 229. В Краснодарском крае - 64, в Ставропольском крае - 79, в Крыму - 34, в Дагестане - 6, в Кабардино-Балкарии - 7, в Адыгее - 1, в Карачаево-Черкесии - 3, в Чечне - 13, в Ингушетии - 4, в Северной Осетии - 5.

Общее число инфицированных в России достигло 18 365 879.

Госпитализированы за сутки 1 470 человек. Выздоровели - 4 297 пациентов, за все время - 17 781 922.

Умерли за сутки 77 человек, с начала пандемии - 379 813.