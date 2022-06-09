Правительство ДНР возглавил экс-глава Минпрома Ставрополья

9 июн. 11:05

Бывший министр энергетики, промышленности и связи Ставрополья Виталий Хоценко возглавил правительство Донецкой народной республики (ДНР), - сообщил в своем телеграм-канале глава Ставропольского края Владимир Владимиров.

Указ об отставке предыдущего председателя правительства ДНР Александра Ананченко вступил в силу вчера, восьмого июня. В этот же день главой правительства назначили Виталия Хоценко, - передает "АиФ-Ставрополье".

Владимиров поздравил Хоценко с новой должностью, подчеркнув, что столь опытный человек и талантливый руководитель справится с любыми задачами.