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Правительство ДНР возглавил экс-глава Минпрома Ставрополья

Официальный сайт губернатора Ставропольского края

Бывший министр энергетики, промышленности и связи Ставрополья Виталий Хоценко возглавил правительство Донецкой народной республики (ДНР), - сообщил в своем телеграм-канале глава Ставропольского края Владимир Владимиров.

Указ об отставке предыдущего председателя правительства ДНР Александра Ананченко вступил в силу вчера, восьмого июня. В этот же день главой правительства назначили Виталия Хоценко, - передает "АиФ-Ставрополье".

Владимиров поздравил Хоценко с новой должностью, подчеркнув, что столь опытный человек и талантливый руководитель справится с любыми задачами.

ФОТО Официальный сайт губернатора Ставропольского края
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