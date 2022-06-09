Глава Дагестана встретился с Валентиной Матвиенко

9 июн. 10:55

Глава Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко провела встречу с руководителем Дагестана Сергеем Меликовым. В ней также принял участие первый зампредседателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Ильяс Умаханов.



"Регион уверенно движется вперед. В настоящее время мы проводим подготовку к участию в работе Петербургского международного экономического форума, на котором Дагестан впервые представит свой стенд", - цитирует Меликова РИА Дагестан.



По словам главы республики, регион уже получил большое число предложений о заключении соглашений по разным направлениям сотрудничества. Матвиенко заявила о необходимости сосредоточить внимание на приоритетных и наиболее важных для жителей региона отраслях.



Меликов отметил, что существенным является заключение контракта с ПАО "Газпром" в целях выполнения планов по газификации региона.

"Планируется также заключить соглашение с РАН, с образовательными учреждениями. В этой области мы работаем над вопросом увеличения бюджетных мест для поступления в российские вузы. Для нас принципиально, чтобы студенты-выпускники возвращались в регион. Поэтому хотим активизировать работу по целевому направлению студентов на бюджетное обучение", – подчеркнул глава государства.



Кроме того, Матвиенко положительно оценила проводимую в Дагестане работу по ключевым направлениям, а также приняла приглашение Меликова посетить республику для участия в юбилейных мероприятиях по случаю 90-летия народной поэтессы Дагестана Фазу Алиевой.