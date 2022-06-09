Ставропольскую гору Юца защитят от парапланеристов

9 июн. 10:47

Ставропольский суд удовлетворил иск прокуратуры об обеспечении охраны горы Юца, привлекающей к себе парапланеристов и дельтапланеристов со всей России, но являющейся памятником природы краевого значения.

"В суд предъявлено административное исковое заявление об… обеспечении охраны памятника природы краевого значения, исключения свободного неконтролируемого доступа граждан на территорию. Судом исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме", - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, передает "Это Кавказ".

Иск об обеспечении охраны памятника природы в суд направила Ставропольская межрайонная природоохранная прокуратура, проведенная ею проверка выявила факты неконтролируемого посещения территории памятника природы, в том числе в целях осуществления деятельности организаций, предоставляющих услуги по полетам на парапланах, что уничтожает почвозащитную растительность.

Обязанность обеспечить охрану горы возложена на Минприроды края.

Напомним, гора Юца в Предгорном округе Ставрополья является памятником природы краевого значения и меккой российского дельтапланеризма и парапланеризма: она имеет хорошие условия и для обучения новичков, и для профессиональных полетов.