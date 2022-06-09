Бердымухамедов захотел организовать подачу воды в Ашхабад из вод Каспия

9 июн. 10:45

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поручил вице-премьеру Аннагельды Язмырадову изучить возможности возведения опреснительных сооружений и подачи воды из Каспийского моря в Ашхабад, сообщает местное информагентство Orient.

Глава государства также поручил создать правительственную комиссию под руководством Язмырадова и с включением в ее состав министерств сельского хозяйства и охраны окружающей среды, Комитета водного хозяйства, Высшей контрольной палаты, научных учреждений, региональных администраций.

Кроме того, он потребовал проверить русла Амударьи, Каракум-канала и других рек на предмет их состояния и наполняемости с целью устранить мешающие этому факторы, провести очистку и забетонировать каналы и водотоки.