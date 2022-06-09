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Урожай абрикосов в Дагестане вырастет на 14 тысяч тонн по сравнению с прошлым годом

Урожай абрикосов в Дагестане вырастет на 14 тысяч тонн по сравнению с прошлым годом

В этом году Дагестане планируют собрать на 14 тыс т абрикосов больше, чем в прошлом, такое сообщение распространила пресс-служба Минсельхозпрода региона.

"Как отметил первый заместитель министра Шарип Шарипов, в 2022 году в Дагестане прогнозируется производство более 34 тыс т абрикоса, значительная часть которого будет поставлена в регионы страны", - цитирует его ТАСС.

В министерстве также сообщили о значительном росте спроса на "золотой" абрикос, который известен "высокими потребительскими и вкусовыми качествами".

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