В аварию под Ростовом попал микроавтобус с пассажирами

9 июн. 10:30

Сегодня утром на трассе "Таганрог-Авило-Успенка" в Матвеево-Курганском районе Ростовской области микроавтобус врезался в стоявший на обочине грузовик, есть пострадавшие, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"По предварительной информации, в микроавтобусе находились семь человек, два человека пострадали, они госпитализированы", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Удар был настолько сильным, что спасателям пришлось проводить деблокировку пассажиров, - добавили в МЧС региона.