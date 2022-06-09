Две жизни унесло ДТП в Ташкенте

9 июн. 10:25

Два человека погибли при столкновении машины с деревом в Ташкенте, сообщила пресс-служба ГУВД столицы Узбекистана.

Седьмого июня ночью, примерно в 4:00, на пересечении улиц Бобура и Шота Руставели, водитель Matiz 1989 года рождения превысил скорость, потерял контроль над машиной и врезался в дерево.

В результате сам автолюбитель и его пассажир З. К. (2000 года рождения) умерли на месте от полученных травм, пишет Podrobno.uz.

Открыто уголовное дело по ч.3 ст. 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть двух и более лиц) Уголовного кодекса Узбекистана. Идет следствие.