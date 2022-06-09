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Поезд на Кубани снова сбил насмерть человека

Поезд на Кубани снова сбил насмерть человека

Минувшей ночью на Кубани произошло третье за сутки смертельное ДТП с поездом, - сообщили в пресс-службе Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

В районе четырех часов утра пассажирский поезд Киров - Адлер насмерть сбил мужчину на железнодорожном перегоне Дагомыс – Сочи. Машинист применил экстренное торможение, но предотвратить трагедию не удалось, - передает "АиФ-Юг".

Личность погибшего пока не установлена. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции.

Напомним, накануне утром на кубанской станции Выселки грузовой поезд насмерть сбил мужчину, а вечером на перегоне Эриванский-Абинская электричка насмерть сбила 16-летнюю девочку.

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