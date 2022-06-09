Судно с металлом из Мариуполя прибыло в Ростов-на-Дону 

9 июн. 10:14

Второе судно, груженное листовым металлом, прибыло из Мариуполя в Ростов-на-Дону, информирует пресс-служба ОАО "Ростовский порт".

"Второе судно пришло (в порт - прим. ред.), пришвартовалось там же, на четвертом грузовом районе", - приводит слова собеседника ТАСС.

Первое судно, заходившее в порт Мариуполя после освобождения города от украинских вооруженных формирований, с металлом на борту, прибыло в Ростов-на-Дону 3 июня.