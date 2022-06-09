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Судно с металлом из Мариуполя прибыло в Ростов-на-Дону 

Судно с металлом из Мариуполя прибыло в Ростов-на-Дону 

Второе судно, груженное листовым металлом, прибыло из Мариуполя в Ростов-на-Дону, информирует пресс-служба ОАО "Ростовский порт".
"Второе судно пришло (в порт - прим. ред.), пришвартовалось там же, на четвертом грузовом районе", - приводит слова собеседника ТАСС. 
Первое судно, заходившее в порт Мариуполя после освобождения города от украинских вооруженных формирований, с  металлом на борту, прибыло в Ростов-на-Дону 3 июня.

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