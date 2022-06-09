В Ростове-на-Дону нейтрализовали боевиков "Хизб ут-Тахрир"

9 июн. 10:05

Ячейка запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", состоящая из 13 человек, нейтрализована в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба ЦОС ФСБ.

"В городе Ростов-на-Дону нейтрализована законспирированная ячейка международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в России решением Верховного суда РФ в 2003 году), состоящая из 13 граждан стран Центрально-Азиатского региона", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что задержанные распространяли экстремистскую идеологию, а также занимались вербовкой в свои ряды жителей России из числа местных мусульман и трудовых мигрантов.

В местах проживания боевиков были найдены запрещенные в стране пропагандистские материалы "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", средства связи и электронные носители информации, использовавшиеся ими при ведении террористической деятельности.

Стоит добавить, что в отношении организатора ячейки возбуждено уголовное дело.