Житель Владикавказа лишился 1,6 млн рублей, поверив интернет-мошеннику

9 июн. 9:58

Житель Северной Осетии потерял 1,6 млн рублей, поверив интернет-мошеннику, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по республике.

В дежурную часть обратился 25-летний житель Владикавказа. Оказалось, что на популярном сайте объявлений он увидел объявление о продаже внедорожника Toyota Land Cruiser 100 за 1,75 млн рублей, и связался с продавцом, которым оказался некий "Валера из Санкт-Петербург".

"Он представил клиенту развернутый рассказ о техническом состоянии автомашины и для пущей убедительности скинул покупателю фотографии иномарки и копию своего паспорта гражданина РФ. В ходе беседы Валера неожиданно решил снизить цену на транспортное средство до 1,6 млн рублей, объясняя это тем, что ему крайне срочно необходимы деньги", - пояснили в полиции.

Продавец пообещал транспортировать автомобиль посредством автовоза и дал номер водителя, который якобы должен был доставить внедорожник покупателю. По указанным реквизитам банковских карт житель Владикавказа оплатил покупку, и "Валера" тут же перестал выходить на связь. Молодой человек понял, что попался на удочку жертвой мошенника, и тут же обратился за помощью в полицию.

Открыто уголовное дело по ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Расследование продолжается.