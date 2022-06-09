В первую тройку лучших мест для гастротуризма в России вошли Крым и Кубань

9 июн. 9:56

В России представили рейтинг лучших объектов гастрономического туризма России 2022 года по версии 50 Best Tastes of Russia, - сообщили в пресс-службе проекта.

В список вошли лучшие кафе, рестораны, винодельни, отели, экопарки и курорты страны, расположенные на объектах собственного производства.

"К голосованию допускались только объекты, основа концепции которых – продукты или напитки, производящиеся в радиусе 100 км. Знать, где и как создано то, что находится у нас на тарелке - не только невероятное счастье, возможно, это и есть главная роскошь в наше не самое простое время", - поведали в пресс-службе, передает РИА Новости.

Учитывалось и то, как готовятся все продукты "с любовью", то есть без стимуляторов роста и консервантов, а также изучались атмосфера мест, окружающая природа, кухня, сервис и традиции.

Любопытно, что в рейтинг попали не только крупные и известные фермы, но и совсем небольшие и начинающие. Первое место занял экопарк "Ясно поле" в Тульской области, второе забрал WinePark в Ялте, а третье досталась центру туризма "Абрау-Дюрсо" на Кубани.