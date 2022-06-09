Рабочий погиб в Таразе

9 июн. 9:55

Рабочий погиб на одном из заводов Тараза, по факту полицией Жамбылской области начато досудебное расследование.

По словам свидетелей трагедии, во время работы на голову мужчине упал кирпич.

Пострадавший скончался в машине скорой помощи.

"Вызов в полицию поступил о том, что работник ТОО получил серьезную травму. Установлено, что 34-летнему жителю областного центра на рабочем месте на голову упал кирпич. Начато досудебное расследование по части 3 статьи 156 "Нарушение правил охраны труда", - приводит сообщение правоохранителей Sputnik Казахстан.