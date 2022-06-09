Турция начинает финальный шаг к черноморскому газу

9 июн. 9:47

Турция начинает самую важную стадию реализации проекта по добыче газа с черноморского месторождения Сакарья - завтра стартует укладка труб 170-километрового газопровода на глубине до 2 км, пишет газета Yeni Safak.

Работы будут проводить специальные суда "Касторо-10" и "Кастроне". Первое на прошлой неделе пришло к черноморскому порту Фильос, откуда начнется укладка труб. Второе пока остается в Восточном Средиземноморье, планируется, что оно вернется в Турцию в июле. Всего в работах будут участвовать порядка 20 судов и свыше 4 тыс человек, сообщает ТАСС.

По плану потребители получат первый газ с месторождения Сакарья в первом квартале следующего года.