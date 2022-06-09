Байден: рекордная инфляция в США - проклятье

9 июн. 9:40

Американский лидер Джо Байден назвал рекордную инфляцию в стране "проклятьем", приводит РИА Новости его слова в эфире юмористического ток-шоу Джимми Киммела.

"Инфляция — это проклятье нашего существования", - сказал Байден, напомнив, что больше всего растут цены на бензин и еду.

При этом администрация Белого дома называет повышение цен «подорожанием Путина». Там считают, что инфляция появилась из-за украинского кризиса, и отрицают инфляционную накачку экономики во время ковидной пандемии.

Киммел отметил, что инфляция "убивает" Байдена. "Это как доска с объявлениями, которая говорит каждому, насколько все дорого. Но если Дональд Трамп оставит вам фломастер, то вы, может быть, могли бы исправить цифры", — добавил ведущий.