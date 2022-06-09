Рекламу приведут в соответствие с национальными ценностями в Узбекистане

9 июн. 9:40

Образы, которые противоречат национальным ценностям и традициям, больше не будут показывать в рекламе в Узбекистане - соответствующий закон "О рекламе" подписал президент страны.

Об этом сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные Минюста.

В числе прочего закон запрещает указывать в рекламе цены (тарифы) в иностранной валюте, рекламировать информационную продукцию, не указывая возрастную классификацию.

Вводится запрет на использование образов и выражений, противоречащих национальным и семейным традициям, общепринятым нормам морали и нравственности.

Закон вступит в силу после трех месяцев со дня его официального опубликования, а именно в начале сентября.