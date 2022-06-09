Авария ранила двоих на Ставрополье 

9 июн. 9:36

Два человека пострадали в результате автоаварии, произошедшей на "Западном обходе города Георгиевска".

Установлено, что водитель ВАЗ-21140 не справился с управлением и на высокой скорости и съехал с дороги в кювет, где автомобиль перевернулся. В результате водитель был доставлен в больницу, а его пассажирке назначено амбулаторное лечение.

По факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.