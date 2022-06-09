Два человека пострадали в результате автоаварии, произошедшей на "Западном обходе города Георгиевска".
Установлено, что водитель ВАЗ-21140 не справился с управлением и на высокой скорости и съехал с дороги в кювет, где автомобиль перевернулся. В результате водитель был доставлен в больницу, а его пассажирке назначено амбулаторное лечение.
По факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
Авария ранила двоих на Ставрополье
Два человека пострадали в результате автоаварии, произошедшей на "Западном обходе города Георгиевска".
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