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Авария ранила двоих на Ставрополье 

Авария ранила двоих на Ставрополье 

Два человека пострадали в результате автоаварии, произошедшей на "Западном обходе города Георгиевска".  
Установлено, что водитель ВАЗ-21140 не справился с управлением и на высокой скорости и съехал с дороги в кювет, где автомобиль перевернулся. В результате водитель был доставлен в больницу, а его пассажирке назначено амбулаторное лечение. 
По факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю. 

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