Европа усиленно запасается газом

9 июн. 9:35

Европейские компании продолжают готовиться к зиме и закачивать газ в подземные хранилища - их уровень превысил 50%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Сейчас заполненность европейских газохранилищ составляет 50,24%, общий объем газа в них достиг примерно 53,3 млрд кубометров, - передает РИА Новости.

На день нала закачки газа в хранилища, 19 марта, уровень заполненности ПХГ составлял 25,5% - 27,4 млрд кубометров.

Темпы закачки после серии отказов европейских компаний от оплаты за российский газ по новой схеме в целом не снизились, хотя "Газпром" в последние дни мая остановил поставки Gasum в Финляндию и GasTerra в Нидерланды, а 1 июня - Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию. Европа намерена к 1 ноября заполнить свои хранилища как минимум на 80%.