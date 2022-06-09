Оверчук: стать частью ЕАЭС смогут и страны, никогда не входившие в СССР

9 июн. 9:24

Войти в состав ЕАЭС смогут и государства, никогда не бывшие частью Советского Союза, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в ходе проходящей в Нур-Султане конференции "Казахстан и Россия. Актуальные направления сотрудничества в рамках ЕАЭС".

По его словам, Россия "никому ничего не навязывает", и ЕАЭС не предполагает ресоветизации и восстановления СССР.

Оверчук пояснил, ЕАЭС - это интеграционное объединение, главная цель которого - создании гармоничных экономических отношений в Евразии на базе уважительного отношения к независимости его членов.

"Поэтому не нужно удивляться, если когда-нибудь членами ЕАЭС будут становиться государства, никогда не входившие в СССР", - цитирует вице-премьера ТАСС.