СМИ: армия Турции готова к новой операции в Сирии

9 июн. 9:22

Вооруженные силы Турции и боевики так называемой Сирийской свободной армии (ССА) завершили подготовку к новой трансграничной операции на севере Сирии, - пишет газета Sabah.

Турецкие военные заняли боевые позиции вокруг городов Телль-Рифаат и Манбидж и по ночам ведут огонь из артиллерии. Eже определены цели военной операции, которая будет одновременно проводиться в этих городах, - передает ТАСС.

В ходе операции турецкие войска планируют захватить плотину Табка - самую большую на сирийской реке Евфрат, что позволит решить проблемы водоснабжения и поставок электроэнергии в сирийские районы.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара начинает новую военную операцию на сопредельной территории и сначала "очистит от террористов районы Телль-Рифаат и Манбидж", расширив до 30 км зону безопасности, созданную в октябре 2019 года после операции "Источник мира".