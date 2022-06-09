Денежные переводы из Азербайджана в Грузию сократились почти наполовину

9 июн. 9:16

Денежные переводы из Азербайджана в Грузию в апреле 2022 года составили $4,9 млн - 45,5% меньше прошлогоднего показателя ($9 млн), сообщает пресс-служба Национального банка Грузии.

По данным регулятора, Азербайджан расположился на 9-й строчке по объему денежных переводов в Грузию в апреле 2022 года.

Лидером рейтинга стала Россия, показатель которой среди стран мира в апреле 2022 года составил $132,9 млн. В тройку также вошли Италия ($33,4 млн) и США ($25 млн).

Денежные переводы в Грузию в апреле текущего года в целом составили $308 млн, что на 58,8% превышает прошлогодний показатель ($114,1 млн).