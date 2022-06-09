Кубань продолжат заливать ливни и грозы

9 июн. 9:10

Сегодня, 9 июня, в южной половине Краснодарского края ожидается ливень и град, - сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Температура воздуха днем составит от 24 до 29 градусов тепла, в горах от 18 до 23 со знаком плюс.

По краю синоптики обещают кратковременные дожди с грозой. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы 12-14 м/с, при грозе до 15-18 м/с. На Черноморском побережье воздух прогреется до 28 градусов тепла, - передает портал Юга.ру.

Теплая погода сохранится в крае до конца недели. Местами пройдут дожди с грозами, а в южной половине и в северо-восточных районах края температура воздуха поднимется до 32 градусов.

В МЧС региона также предупредили, что на Кубани сохраняется высокая пожароопасность четвертого класса.