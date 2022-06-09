Херсонская область возобновит железнодорожное сообщение с Крымом

9 июн. 8:57

Херсонская область готова запустить грузовое железнодорожное сообщение с Крымом, прерванное киевскими властями восемь лет назад, - заявил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"Мы готовы возобновить грузовое железнодорожное сообщение с Крымом. Железнодорожное полотно все в целостности и сохранности. В техническом плане все находится в удовлетворительном состоянии, поэтому скоро составы пойдут уже и из Херсона", - рассказал Стремоусов, передает РИА Новости.

После полной стабилизации ситуации в регионе также будет запущено и пассажирское железнодорожное сообщение, - добавил чиновник.

Напомним, накануне советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил о возобновлении грузового железнодорожного сообщения, прерванного Украиной восемь лет назад, между Крымом и Запорожской областью. В регион уже прибыл первый поезд с зерном из Мелитополя.