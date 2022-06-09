В столичный регион приходит июльская жара

9 июн. 8:44

Сегодня жителей столичного региона ждет самый жаркий день с начала года: воздух прогреется до 28 градусов, - рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Сегодня в столице в разгар дня воздух прогреется до 26-28 градусов, в Подмосковье – до 24-29 градусов тепла. Так тепло будет впервые в этом году и этом сезоне. До таких высот столбики термометров еще не поднимались", - заявил Тишковец, передает РИА Новости.

Он добавил, что такая температура на 5-6 градусов выше, чем положено по климатической норме.