Японская станкостроительная корпорация DMG Mori Seiki уходит из России

9 июн. 8:29

Крупный японский производитель станков - корпорация DMG Mori Seiki, один из ведущих в мире производителей точного машинного оборудования - полностью вышла из бизнеса в России, закрыв свой сборочный завод в Ульяновске и представительство в Москве, - сообщил в интервью газете Asahi президент компании Масахико Мори.

Президент DMG Mori Seiki объяснил свое решение опасностью попасть под санкции против России, поскольку производимые компанией станки потенциально могут быть использованы в военных целях.

"Мы должны следовать воле правительств Германии, Японии, США. Нам остается только надеяться на достижение мира и подчиняться правилам", - рассказал Масахико Мори, передает ТАСС.

Крупная японская промышленная корпорация полностью прекращает операции в России впервые. DMG Mori Seiki в 2021 финансовом году реализовала в РФ продукцию на 8 млрд иен (около $60 млн по текущему курсу), что соответствует примерно 2% ее доходов.

Ранее компания приостановила деятельность в России из-за нарушения цепочек снабжения, что сделало невозможным ремонт и обслуживание проданных в РФ станков. DMG Mori Seiki занимает лидирующие позиции в мире по производству обрабатывающего оборудования для автомобильной промышленности. Ее основные заводы находятся в Японии и Германии, а центр по разработке программного обеспечения размещен в США.