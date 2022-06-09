В Махачкале пылал многоквартирный дом

9 июн. 8:15

Минувшей ночью спасатели МЧС тушили пожар в многоквартирном доме в Махачкале - горел 11-й этаж, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"Пожар произошел в квартире на 11 этаже одиннадцатиэтажного дома на улице Амет-Хана Султана в Махачкале, врачи скорой помощи увезли двоих жителей дома, отравившихся продуктами горения", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Площадь возгорания составляла 500 кв м, тушение возгорания контролировал начальник ГУ МЧС России по республике Нариман Казимагамедов.

Полностью ликвидировать возгорание удалось лишь в 7:01. В тушении пожара пришлось задействовать 65 человек личного состава МЧС по республике и 20 единиц техники.

Тушение пожара затруднялось отсутствием путей подъезда, отсутствием возможности установки высотной техники, а также сложной планировкой мансардного этажа, - добавили в МЧС региона.