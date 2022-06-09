В Алматы с отравлением аммиаком госпитализированы пятеро женщин (ВИДЕО)

9 июн. 7:59

В Алматы пять работниц компании "Шин-Лайн", производящей мороженое, доставили в больницу скорой неотложной помощи с острым отравлением аммиаком.

Трое из них были госпитализированы, все они находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Одну пациентку положили в токсикологическое отделение, еще одна отказалась от лечения в стационаре, передает "Хабар 24".

"Они поступили с симптомами: головокружение сильное, тошнота, рвота, выраженная слабость, недомогание. Легкие оглушения были у некоторых. Постепенно приходят в сознание те, которые находятся в реанимации. У них дыхание самостоятельное, динамика с улучшением", - пояснил заведующий приемным отделением горбольницы Алматы Бауыржан Омаров, передает Sputnik Казахстан.

Женщины работали на предприятии фасовщицами мороженого. Они находились рядом с фризером, когда из него произошла утечка аммиака - повредилась прокладка, из-за чего некоторое количество токсичного вещества попало в цех.

"Люди сразу же покинули помещение. Соответственно сообщено бригадиру смены, что произошла утечка аммиака. Позвали ребят-ремонтников, сразу же приостановили производство и приостановили поступление аммиака с компрессорного цеха. Это линия была сразу же остановлена и до сих пор не работает", - отметил генеральный директор компании "Шин-Лайн" Владимир Пак.