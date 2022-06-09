В Калифорнии потерпел крушение конвертоплан морской пехоты США

9 июн. 7:43

Минувшей ночью в штате Калифорния в США разбился конвертоплан MV-22B Osprey подразделения Корпуса морской пехоты США, - говорится в заявлении авиабазы ВМС США в Эль Сентро.

"Мы можем подтвердить, что воздушное судно, принадлежащее 3-му авиакрылу Корпуса морской пехоты, разбилось рядом с Глэмисом, штат Калифорния", - указывается в заявлении, передает ТАСС.

"Вопреки слухам, распространяемым в социальных сетях, на его борту не было ядерных материалов", - подчеркивается в заявлении.

Данных о погибших и пострадавших на данный момент нет. Известно, что на борту MV-22B Osprey могли находиться от трех до пяти человек.