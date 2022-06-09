СМИ: Греция больше не будет задерживать иранские танкеры с нефтью

9 июн. 7:29

Апелляционный суд Халкиды (административный центр Эвбеи, Греция) отменил ранее вынесенное постановление, разрешавшее властям страны задерживать танкеры с иранской нефтью и передавать США часть перевозимого груза, - сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

По словам одного из источников, апелляционный "суд одобрил иск об отмене решения" и теперь вынесенный вердикт будет трудно изменить, результат иска пока не обнародован, - передает ТАСС.

Ранее пресс-служба министерства морского флота и островной политики Греции сообщила о решении передать Соединенным Штатам иранскую нефть, которая перевозилась танкером Lana под российским флагом. Танкер был задержан в Греции в середине апреля и мог перевозить 115 тыс т сырья. Тегеран решил принять ответные меры в отношении Греции за задержание танкера, перевозившего иранскую нефть.