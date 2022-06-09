Херсонская область до конца года проведет референдум по присоединению к России

9 июн. 6:58

Референдум в Херсонской области по вхождению в состав России планируется провести в этом году, - заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Референдум планируется провести в текущем году. Решение по этому поводу принято", - рассказал Стремоусов, передает РИА Новости.

В то же время сейчас первоочередной задачей является не референдум, а социально-экономическое развитие региона, от которого зависит благосостояние и качество жизни населения.

"Мы сделаем все необходимое, чтобы жители Херсонской области не испытывали никаких трудностей, чтобы их жизнь была комфортной", - заверил замглавы администрации, отметив, что Херсонская область уже начала интеграцию в состав России, жители активно подают заявки на получение российских паспортов.