Источник: истребители Су-57 испытали боем

9 июн. 6:43

Для уничтожения ПВО противника Россия задействовала в ходе спецоперации на Украине звено из четырех истребителей Су-57, связанных в единую информационную сеть, - сообщил информированный источник.

"В рамках СВО российскими ВКС была проведена операция по выявлению и поражению систем ПВО Украины с задействованием звена из четырех новейших многофункциональных истребителей Су-57. Самолеты были объединены в информационную сеть за счет автоматических системы связи, передачи данных, навигации и опознавания в реальном времени", - цитирует собеседника РИА Новости.

Объединение бортов в едином информационном пространстве повышает эффективность выявления и поражение целей, - добавил источник, уточнив, что также удалось подтвердить низкую радиолокационную заметность Су-57.

Напомним, Су-57 - российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.