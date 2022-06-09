ФАДН: Западу не удается дестабилизировать ситуацию в России

9 июн. 6:28

Предпринимаемые Западом усилия по дестабилизации обстановки в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений в России бесполезны: об этом свидетельствуют данные государственной информационной системы мониторинга, применяемой Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН), - сообщили в пресс-службе агентства.

"Несмотря на предпринимаемые нашими противниками усилия, попытки дестабилизации ситуации в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений на территории России находят слабый отклик в российском обществе. Наоборот, по данным системы мониторинга, можно говорить о снижении числа межнациональных и межрелигиозных конфликтных ситуаций", - рассказали в пресс-службе, передает РИА Новости.

В ведомстве добавили, что если учесть результаты социологических опросов, справедливо утверждать о сплочении и поддержке проведения спецоперации со стороны подавляющего большинства россиян.

Тем не менее, противодействие антироссийской пропаганде все еще остается актуальной задачей, отметили в агентстве, порекомендовав россиянам крайне осторожно относиться к информации, распространяемой через социальные сети и мессенджеры, особенно, если она не содержит указаний на достоверный источник.