В пригороде Эрбиля рухнул БПЛА со взрывчаткой, есть пострадавшие

9 июн. 6:15

В пригороде столицы Иракского Курдистана Эрбиля упал беспилотный летательный аппарат (БПЛА), начиненный взрывчаткой, пострадали три человека, - сообщила антитеррористическая служба региона.

"Начиненный взрывчаткой упал сегодня… на главной трассе между Эрбилем и летним курортом Салах-эд-Дин, ранив трех граждан", - говорится в заявлении спецслужбы, передает РИА Новости.

По данным телеканала Al Arabia, беспилотник упал на расстоянии пяти километров от строящегося генерального консульства США в Эрбиле.

В марте этого года этот же район Эрбиля подвергся обстрелу с территории Ирана. Ответственность за ракетный обстрел взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).