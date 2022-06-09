Китайский экспортный бум сходит на нет

Мир постепенно привыкает к жизни с коронавирусом, а экономическая активность восстанавливается, поэтому потребители покупают меньше китайских ноутбуков, телефонов и других товаров для работы из дома, благодаря которым экспорт страны значительно вырос, обеспечив экономическое восстановление Китая после падения 2020 года. Одновременно значительный рост инфляции в США и Европе вынуждает семьи затянуть пояса, а стоимость сырья и грузоперевозок остается значительной, съедая прибыль экспортеров, отмечает Bloomberg.

Экспортное истощение

И это еще не все проблемы таких компаний, как, например, Shenzhen Teanabuds Electronics Co. Количество заказов у экспортера, отправляющего беспроводные наушники, гарнитуры и динамики в Европу, США и на Ближний Восток, снизилось вполовину по сравнению с предыдущим годом. ”Спрос продолжит падение до конца года, потому что мы теряем свои преимущества”, - говорит Чжан Ваньли, директор отдела глобального маркетинга.

Некоторые клиенты компании теперь заказывают в странах юго-восточной Азии, поскольку там поставщики предлагают товар по более низким ценам, а с цепочками поставок нет особых проблем, объясняет Чжан. Высокая стоимость сырья и расходы на транспортировку снизили доходность с 30% в 2019 году до 15% в текущем.

Падение спроса на китайскую продукцию - удар по экономике, прогноз роста которой уже самый низкий за последние десятилетия в связи с коллапсом рынка недвижимости и правительственными ограничениями на фоне пандемии. По данным Nomura Holdings Inc, после резкого роста на 30% в 2021 году, в этом году экспорт вырастет всего на 1,6%. Экспорт обеспечил треть экономического роста страны в прошлом году и 20% в 2020, сообщает банк. Объемы торговли, скорее всего, на какое-то время вырастут после того, как в Шанхае будут сняты двухмесячные коронавирусные ограничения. Эксперты прогнозируют, что данные, которые будут опубликованы в четверг, покажут 8-процентный рост в мае, по сравнению с 3,9% в апреле. Однако годовая тенденция говорит о снижении. ”Экспортный бум, спровоцированный пандемией, уже прошел”, - говорит Ларри Ху, глава отдела экономики Китая в Macquarie Group Ltd.

Падение спроса

В этом году объем экспорта может сократиться, несмотря на номинальный рост в связи с подорожанием товаров, считает Томас Гэтли, старший аналитик в Gavekal Research Ltd. Серьезное замедление приведёт к тому, что целевого показателя Пекина в 5,5% будет крайне сложно достичь. ”Сейчас не лучшее время для ослабления экспорта, - считает Гэтли. - Вот почему политики паникуют всё сильнее”. Хотя у потребителей по всему миру есть деньги, ослабевающая денежно-кредитная поддержка правительств и растущие ключевые ставки влияют на располагаемый доход. По мере того, как покупатели все чаще тратят деньги на услуги, а не товары, спрос падает.

Заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь понимает, что на китайскую торговлю оказывается давление. Он упомянул о ”необходимости признать неопределенность, царящую в международной торговле”. Хрупкое международное экономическое восстановление, высокая инфляция по всему миру и проблемы с поставками в Китае - всё это усиливает неизвестность в отношении торговых перспектив на весь оставшийся год, заявил политик на конференции в Пекине.

У крупных американских ритейлеров, Walmart Inc. и Target Corp, достаточно запасов на сумму $45 млрд, что на 26% больше по сравнению с прошлым годом. Дополнительные товары они приобрели во время пандемии, чтобы нивелировать проблемы с задержками поставок, и теперь необходимости в новых заказах у них нет. Компания Guangzhou GL Supply Chain Co., производящая буквально всё от товаров для сада, в том числе леек и скатертей, до тематических рождественских хозяйственных сумок, говорит, что заказы от американских и европейских потребителей снизились вполовину по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Даже рождественская продукция продаётся гораздо хуже. ”Может быть, всё дело в том, что люди тратят больше денег на основные товары в связи с ростом инфляции, - говорит Чэнь Цзыцзянь, менеджер по продажам. - В прошлом году пандемия была куда сильнее. Но мы продавали садовые товары, и бизнес сильно не пострадал. Наверное, люди сидели дома и занимались садом. По сравнению с прошлым годом наша прибыль значительно упала”.

Поражение

По мнению аналитиков, в более широком смысле переход на цепочки поставок и более дешевую продукцию из Юго-Восточной Азии ускоряется после перерыва, случившегося два года назад. По данным Everbright Securities Co, в сентябре 2021 - марте 2022 года около 7% заказов на китайскую мебель ушли, в частности, во Вьетнам, как и 5% заказов на текстильную продукцию и 2% - на электронику. Проблемы осложняются ростом фрахта и цен на сырье. Субиндекс сырья в индексе цен китайских производителей вырос на 17,4% в апреле, что спровоцировало увеличение затрат. Шанхайский индекс контейнерных перевозок по-прежнему в четыре раза выше допандемического уровня, несмотря на 17-процентное падение в текущем году.

Даже те экспортеры, у которых дела идут хорошо, обеспокоены в связи с повышением ключевых ставок Федеральной резервной системой США и другими центральными банками по всему миру. Герман Чжан, генеральный менеджер компании Kinghike Vehicle Co., расположенной в провинции Шаньдун и экспортирующей электрические гольфкары в США, говорит, что предприятие переживает всплеск интереса со стороны покупателей. Дело в том, что всё больше потребителей отдают предпочтение электромобилям вместо бензиновых транспортных средств на фоне критического роста цен на энергоресурсы. ”Надеюсь, что меры, которые предпринимает ФРС будут эффективными и сдержат инфляцию, - говорит Чжан. - Если ситуация усугубится до гиперинфляции, наши продажи могут значительно упасть”.