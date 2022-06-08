Тегеран даст решительный и пропорциональный ответ на резолюцию МАГАТЭ

8 июн. 23:45

Тегеран совершит пропорциональные действия в ответ на резолюцию МАГАТЭ. Такое заявление сделал официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Иранский ответ будет решительным и пропорциональным", - цитирует его ТАСС.

Дипломат отметил, что США, Франция, Великобритания и Германия "поставили свои недальновидные планы выше, чем авторитет МАГАТЭ". Хатибзаде выразил мнение, что эти четыре страны "продвинули ошибочную и опрометчивую резолюцию против страны с самой прозрачной и мирной атомной программой в мире".