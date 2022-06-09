Пенсионеры присоединились к протестам в Иране

Волнения в Иране начались на фоне беспрецедентного роста цен на широкий спектр продуктов питания. Во многих провинциальных столицах страны на улицы выходят пенсионеры, чтобы выразить протест в связи с неспособностью правительства проиндексировать выплаты в соответствии с резким ростом цен, пишет Al-Monitor.

”В революционном правительстве одни лжецы”, - скандируют протестующие в городе Казвин. Их слоган ставит под сомнение деятельность правительства президента Раиси, который гордится тем, что его кабинет придерживается ”революционных принципов”, продвигаемых верховным лидером аятоллой Али Хаменеи и его союзниками, сторонниками жесткой линии.

На других митингах протестующие требовали отставки президента и ”некомпетентных” представителей его администрации. В западном городе Илам пенсионеры устроили сидячий митинг вокруг пустой скатерти, таким образом демонстрируя невозможность свести концы с концами.

Аналогичным образом протестовал в понедельник южный город Шираз: там пенсионеры устроили похороны скатерти, чтобы подчеркнуть дефицит своей продуктовой корзины. В Тегеране протестующие собрались возле здания правительства. По сообщениям, пенсионеров затолкали в полицейские фургоны и вывезли ”в неизвестном направлении”.

В связи с растущей в последние десятилетия инфляцией, администрации одна за другой поднимали зарплаты. На прошлой неделе правительство Раиси ратифицировало законопроект о повышении пенсий от 10 до 60%. Демонстранты, однако, утверждают, что схема несправедливая, учитывая значительный рост цен. Неравномерное повышение выплат обсуждается в парламенте, социальный комитет которого распорядился, чтобы министр труда и социального обеспечения Ходжатолла Абдулмалеки занялся решением проблем общественности.

Хотя ежегодный рост цен на товары первой необходимости - привычная практика в жизни иранцев на протяжении сорока лет, недавнее их трехкратное увеличение оказалось беспрецедентным. В основном инфляция была спровоцирована отказом от правительственных льгот на четыре продукта, в том числе муку и растительное масло. Вместо этого на счета граждан начали зачисляться средства. По мнению авторов схемы, она должна привести к перераспределению общественных средств. В итоге, даже правительственные СМИ сообщают о том, как дорожают все без исключения продукты питания.

Иранцы рассказывают о том, как их доходы и покупательская способность падают. Даже некоторые правительственные чиновники присоединились к хору недовольных. Один их них сослался на религиозные и исторические писания, сравнив инфляцию, выросшую за несколько недель с историей Асхаб аль-Кахф - исламской версией библейской притчи о Семи отроках Эфесских, которые проснулись через 300 лет.

Эффект резкого всплеска цен на продукты питания оказывает влияние и на другие рынки, в том числе и проблемный сектор недвижимости, в момент, когда стоимость иранской валюты падает из-за западных санкций и внутренней коррупции. Протест пенсионеров стал очередным событием в серии демонстраций общественного недовольства. До пенсионеров к протестам присоединились учителя, водители автобусов и рабочие промышленных предприятий.