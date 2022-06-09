Два района Алматы останутся без воды на этой неделе

9 июн. 3:35

В Алматы два района на день останутся без горячей и холодной воды, сообщает "Казинформ".

В Турксибском районе холодной воды не будет 9 июня с 09.00 до 21.00. Отключение коснется зданий в контуре улиц Аймауытова – Сауранбаева – Молдагалиева – Шолохова –Зорге – Осипенко – Ержанова – Бурундайская,

В Жетысуском районе холодное водоснабжение будет отключено 10 июня с 09.00 до 20.00 часов, воду отключат в контуре улиц Филатова – Багратиона – Меркулова, а также Акпаева, Сейфуллина, Шилова, Жансугурова.

Отключения связаны с работами по подключению нового водопровода к магистральным сетям, сообщили в "Алматы су".

Горячую воду жителям города отключат "Алматинские тепловые сети" для врезки линии временного трубопровода для обеспечения горячим водоснабжением потребителей в период реконструкции.

Отключение коснется Жетысуского и Турксибского районов в контуре улиц Жансугурова – Тихого – Глазунова – Рыскулова, по улице Ратушного, а также микрорайона Кулагер, Кокмайса и Айнабулак 1, 2, 3, 4. Горячую воду отключат 10 июня с 09.00 до 20.00.