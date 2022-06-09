Бесплатный автобус свяжет ветки Ташкентского метрополитена

9 июн. 1:33

Бесплатный шаттл-бас будет курсировать в Ташкенте между конечными станциями надземного кольцевого метро и Сергелийской ветки.

"Между 12-й станцией метро ("Строитель") и станцией №5 ("Кипчак") будет курсировать шаттл-бас. Это будут бесплатные электробусы. Пассажиры метрополитена, выходя с последней станции, смогут добраться на бесплатной основе до последней станции Сергелийской линии", – сообщил начальник главного управления Министерства транспорта Анвар Жураев.

Также на станции "Рохат" будет создан транспортно-пересадочный узел.

"Кроме того, в рамках проекта строительства второго этапа надземного кольцевого метро предусмотрено создание шести перехватывающих парковок для гостей столицы, которые смогут оставить свой личный автомобиль и пересаживаться на метро", – добавил Жураев.