В Аджарии станет больше отелей

8 июн. 23:28

К следующему году в Аджарии в полтора раза увеличится число мест размещения, сообщил глава правительства региона Торнике Рижвадзе.

"На сегодняшний день мест размещения в Аджарии более 43 тысяч. В этом году и будущем добавится еще до 20 тысяч", - заявил он.

Рижвадзе подчеркнул, что власти Аджарии заботятся не только о местах размещения на черноморских курортах, но и уделяют внимание горной Аджарии, привлекающей любителей пешего и велотуризма.

Аджария является одним из самых популярных мест отдыха в Грузии как для местных, так и для иностранцев. Туристический сезон в регионе длится с июня до начала октября.