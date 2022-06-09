Пять мостов перед Грозным станут четырехполосными

9 июн. 0:23

Специалисты дорожных служб Чечни до конца текущего 2022 года расширят до четырех полос движения пять мостов на подъезде к городу Грозному в Чечне, - сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Кавказ".

"Мосты расположены на участках федеральной автодороги Р-215 "Подъезд к г. Грозному" рядом со станицами Каргалинская, Курдюковская, Ново-Щедринская и Старогладовская. Их капитальный ремонт стартовал в 2021 году. Итогом работ станет полное восстановление сооружений", - рассказали в управлении, передает ТАСС.

Работы на участках рядом с Курдюковской, Старогладовской и Ново-Щедринской сейчас ведутся с опережением графика. Мостостроители уже демонтировали старые сооружения, обновили фундаменты опор и сами опоры, для укрепления берегов возвели подпорные стены, а также увеличили подмостовые отверстия, необходимые для пропуска воды. На сооружениях устроили новые пролетные строения с доведением габаритов проезжей части до нормативных показателей.

Сейчас ведется работа по обустройству мостов: устанавливается барьерное ограждение, новые дорожные знаки и наносится разметка из термопластика. Затем на сооружениях уложат тротуары с асфальтобетонным покрытием и перильным ограждением, а после расширения автодороги на мостах откроют движение по четырем полосам с разделением встречных потоков металлическим ограждением.