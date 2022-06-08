США обсуждают с Европой идею ограничения цен на нефть из РФ

8 июн. 23:14

Вашингтон обсуждает с Европой возможные новые модальности закупок российской нефти, заявил советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Так он прокомментировал слова министра финансов Джанет Йеллен о том, что США заинтересованы в продолжении поступления российской нефти на мировые рынки, но по принудительно сниженным ценам.

"Я не скажу больше, чем министр Йеллен, поскольку мы хотим иметь защищенное пространство для интенсивных консультаций с нашими европейскими партнерами, а такие ведутся по многим каналам", - цитирует его РИА Новости.