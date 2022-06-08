Городские агломерации будут разрабатывать по образцу Кавминвод

8 июн. 23:10

Агломерация Кавказских Минеральных Вод (КМВ) может стать одним из пилотов по разработке долгосрочных планов развития городских агломераций, сообщил директор департамента планирования территориального развития Минэкономразвития России Дмитрий Дегтярев.

"Агломерация КМВ может стать одним из пилотов, в рамках которого можно проработать долгосрочный план развития совместно с регионом - определить приоритеты, источники финансирования, инвестпроекты. Проект плана подлежит согласованию с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, с Минстроем России и Минфином России и утверждается на президиуме (штабе) правительственной комиссии по региональному развитию", - цитирует слова Дегтярева пресс-служба Минэкономразвития РФ, передает ТАСС.

Начиная с 2023 года, будет разрабатываться по пять планов в год. Уже урегулированы вопросы согласования, утверждения и мониторинга реализации долгосрочных планов социально-экономического развития городских агломераций.

"Переход к полной автоматизации процессов разработки и согласования проектов документов терпланирования в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования позволит создать единый инструмент подготовки проектов документов, разработать инструмент предоставления комплексной информации о территории в цифровом виде, а также сделать выгрузку на конкретную территорию по запросу заказчиков", - подчеркнул Дегтярев.

Долгосрочные планы развития городских агломераций должны стать инструментом реализации соответствующей политики, а их планомерная реализация будет способствовать созданию новых рабочих мест, увеличению производительности труда, развитию экономики на данной территории и повышению качества жизни населения.