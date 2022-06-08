Боец ММА рассказал об участии в драке в центре Махачкалы

8 июн. 22:49

Драка между бойцом Шарапутдином Магомедовым и одним из посетителей ТЦ Махачкалы произошла месяц назад, а участники принесли извинения друг другу. Об этом Магомедов рассказал "Матч ТВ".

Ранее сообщалось, что спортсмен стал участником драки в торговом центре в Махачкале. Он сделал замечание молодому человеку после того, как тот поцеловал свою девушку на эскалаторе, а затем началась потасовка.

"Мы пообщались с этим парнем, поговорили, я сказал, что мой последний удар был лишний, он сказал, что погорячился, когда с девушкой на эскалаторе целовался. Извинения друг другу принесли, можно сказать", - цитирует "Матч ТВ" Магомедова.

Спортсмен добавил, что хотел сделать замечание парню, потому что в Махачкале "есть свои какие-то негласные законы, своя мораль".