Сбербанк пока не проводит платежи предпринимателей по внешнеторговым договорам в юанях

8 июн. 22:45

Сбербанк со вчерашнего дня прекратил совершать платежи предпринимателей по внешнеторговым договорам в юанях, рассказали в колл-центре "СберБизнес Центр ВЭД".

"В китайских юанях мы уже подтвердить не можем - пришло по системе "СберБизнеса" это извещение 7 июня, данные переводы прекращены", - цитирует сотрудника колл-центра РИА Новости.

По его словам, предсказать, как долго будет действовать ограничение, пока невозможно. Пока же можно работать через банк-партнера или иные уполномоченные банки. Доступны, например, платежи в индийских рупиях: рубли переводятся в дочерний банк в Индии, затем на них покупается местная валюта, которой и совершается платеж в пользу предприятия.

"Сбербанк с 7 июня временно приостановил расчеты в китайских юанях. Данная временная мера затронула корпоративных клиентов - участников внешнеэкономической деятельности, ведущих расчеты в китайских юанях. В настоящий момент банк работает с китайскими партнерами для разрешения ситуации и восстановления расчетов", - заявили в самом банке.