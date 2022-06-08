В Турции предрекли Балканский кризис

8 июн. 22:37

Позиция Болгарии, Черногории и Северной Македонии могут привести к новому кризису на Балканском полуострове, пишет турецкое издание DikGazete.

Газета заявляет, что власти трех стран приняли абсурдное решение, закрыв небо для самолета главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Отмечается, что подобные действия могут стать причиной эскалации напряженности на полуострове в то время, когда необходимо поддерживать стабильность.

При этом здание сообщило, что София, Подгорица и Скопье должны осознать, что всего лишь являются "инструментом США для провокаций против Москвы".