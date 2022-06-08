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Иран представил США новый пакет предложений по возобновлению ядерной сделки

Иран представил США новый пакет предложений по возобновлению ядерной сделки

Иранская сторона представила американской новый пакет предложений по восстановлению ядерной сделки, сообщил глава МИД ИРИ Хосейн Амир Абдоллахиян.

"Два дня назад мы представили пакет новых политических инициатив и открыто сказали противоположной стороне, что она может выбрать один из двух путей. При этом мы предпочитаем путь политики и дипломатии", - цитирует его ТАСС со ссылкой на агентство ISNA.

Министр отметил, что на сегодняшний день один из актуальнейших внешнеполитических вопросов - это прямые переговоры Ирана с группой "4+1" (Россия, Китай, Великобритания, Франция, Германия), а также непрямые переговоры с Америкой, цель которых - снять с Тегерана санкции Вашингтона.

"На этом направлении мы в правительстве полны решимости достичь хорошего, сильного и прочного соглашения", - пояснил дипломат.

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