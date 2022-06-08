Иран представил США новый пакет предложений по возобновлению ядерной сделки

8 июн. 22:18

Иранская сторона представила американской новый пакет предложений по восстановлению ядерной сделки, сообщил глава МИД ИРИ Хосейн Амир Абдоллахиян.

"Два дня назад мы представили пакет новых политических инициатив и открыто сказали противоположной стороне, что она может выбрать один из двух путей. При этом мы предпочитаем путь политики и дипломатии", - цитирует его ТАСС со ссылкой на агентство ISNA.

Министр отметил, что на сегодняшний день один из актуальнейших внешнеполитических вопросов - это прямые переговоры Ирана с группой "4+1" (Россия, Китай, Великобритания, Франция, Германия), а также непрямые переговоры с Америкой, цель которых - снять с Тегерана санкции Вашингтона.

"На этом направлении мы в правительстве полны решимости достичь хорошего, сильного и прочного соглашения", - пояснил дипломат.