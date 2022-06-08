"Махачкалино" признали авторским напитком столицы Дагестана 

8 июн. 21:33

Лучшего бариста Северного Кавказа определили на кофейном фестивале в Махачкале, где также выбрали новый авторский напиток для города.

"Два главных приза уехали в Чечню. В номинации "классика" победу одержал Ваха Кадимагомедов, победителем и создателем авторского напитка города "Махачкалино" стал Саид Дамбаев. В номинации "Латте-арт" победу одержал участник из Дагестана Тажудин Гачабуров", - цитирует ТАСС организатора фестиваля Шамиля Гусейнова.

Он отметил, что в следующем году организаторы мероприятия планируют привлечь больше участников и экспертов для проведения мастер-классов. Кроме того, мэр города Салман Дадаев подчеркнул, за три дня фестиваль посетили более 30 тыс человек, а в конкурсе приняли участие 50 бариста со всего СКФО. По его словам, авторский напиток "Махачкалино" представят в кофейнях города.