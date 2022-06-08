Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию по Ирану

8 июн. 21:57

Большинство из 35 стран-членов Совета управляющих МАГАТЭ проголосовало за резолюцию по Ирану, связанную с происхождением частиц урана на трех незаявленных объектах. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, 30 управляющих выступили за резолюцию, против были Россия и Китай, остальные три страны - Индия, Ливия, Пакистан - воздержались.

Напомним, в резолюции содержался призыв к Ирану к сотрудничеству по поводу прояснения происхождения частиц урана на трех незаявленных объектах.