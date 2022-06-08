Сотрудницы казенного учреждения псевдотрудоустроили 64 родственника и знакомых в Нальчике

8 июн. 21:49

В Кабардино-Балкарии передано в суд дело о мошенничестве на 70 млн рублей (особо крупный размер), в котором подозреваются работники казенного учреждения. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по республике.

Обвиняемые - руководитель одного из муниципальных казенных учреждений гНальчика, главный бухгалтер и главный специалист-бухгалтер. По данным следствия, они фиктивно устраивали на работу в организацию своих родственников и знакомых, которые на самом деле не выполняли никаких функций.

"Всего в учреждении трудилось 64 псевдоработника, которым исправно начислялась и выплачивалась заработная плата, которую получали фигурантки. В результате за период с января 2012 по декабрь 2016 года они обогатились более чем на 70,6 млн рублей", - пояснили в полиции.

Для возмещения ущерба на имущество обвиняемых был наложен арест на сумму более 95,7 млн рублей. Одна из них частично возместила его.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Нальчикский городской суд для рассмотрения по существу.